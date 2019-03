Ha prima cercato di raggirare una giovane donna, poi ha spostato le sue attenzioni su un anziano, ma gli è andata male: la polizia lo ha acciuffato. Gli agenti del Commissariato di Quartu hanno arrestato Giacomo Liotta, 23 anni, uno degli specialisti della cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Ieri al 113 è arrivata la richiesta di aiuto da parte di una giovane. Poco prima, mentre percorreva a bordo della propria auto via Merello, aveva sentito un rumore e poi era stata avvicinata da un uomo in macchina che sosteneva di essere stato urtato, pretendendo di essere risarcito. La giovane ha rifiutato e ha chiamato la polizia. A quel punto il truffatore è fuggito. Gli agenti del Commissariato, raccolta la testimonianza e la descrizione dell’auto del truffatore, hanno avviato le ricerche rintracciandolo poco dopo in via Principessa Jolanda: aveva bloccato un anziano con lo stesso trucco e si stava facendo consegnare dieci euro – visto che il pensionato non aveva altri soldi – per il presunto danneggiamento dello specchietto. A bordo dell’auto aveva una mazzetta da muratore avvolta in della carta di giornale usata per simulare il rumore dell’urto tra auto. Ai poliziotti Liotta ha detto di trovarsi in Sardegna da pochi giorni, ma gli agenti hanno scoperto che invece viveva da tempo in un caravan a Selargius. È stato arrestato, il Questore di Cagliari ha emesso nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio dalla provincia di Cagliari per due anni.