“Il mare d’inverno è un concetto che il pensiero non considera”. Così scriveva Enrico Ruggeri nei primi anni Ottanta, ma i tempi sembrano essere cambiati perché adesso, per Natale e Capodanno, i turisti non cercano più solo la neve e la montagna: tra le cinque mete più richieste ci sono tre località costiere sarde. Al primo posto si piazza l’Abruzzo con Roccaraso (L’Aquila) seguito dal Veneto con Asiago (Vicenza), ma dal terzo al quinto posto si piazza la Sardegna che schiera un tridente: San Teodoro, Villasimius e Costa Rei. Dopo i bagni di folla estivi, le tre località turistiche della costa orientale ora sono ricercate anche per le vacanze di fine anno: questo è il dato che emerge dall’analisi fatta dal portale Subito.it per la richiesta di immobili in questo periodo dove in pochi (ma ci sono) trovano il coraggio di fare il bagno, ma nell’Isola si può comunque trovare un tiepido sole.

La top ten è completata dal sesto posto del Trentino con Madonna di Campiglio seguita da Jesolo (Veneto), Livigno (Lombardia), Bibione (Veneto) e Bormio (Lombardia). Le tre località sarde, spiegano gli esperti del sito web che hanno esaminato i dati, sono “tra le mete più ricercate per tutti coloro che non vogliono lasciarsi sfuggire l’opportunità di rifugiarsi durante le feste in qualche caletta o nell’entroterra per riprendersi dal caos cittadino. E se si pensa che qui il Natale non arrivi bisogna ricredersi, ad attendere quanti decidono di passare le proprie vacanze sull’Isola ci sono mercatini ed eventi dedicati tutti da scoprire, come il Villaggio di Natale e la pista da pattinaggio allestiti appositamente a Villasimius per regalare un tocco di atmosfera magica anche a chi sceglie il mare d’inverno”.