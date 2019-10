‘Missione Italia 2019’. È questa la nuova collezione di figurine per bambini targata Georanger e nella quale compare anche la Sardegna. L’album, dedicato alle bellezze del nostro Paese, conta una pagina per ciascuna delle venti regioni. Cinque le immagini adesive sull’Isola: chiesa di San Paolo a Olbia, la Valle della luna a Santa Teresa di Gallura, le miniere di Carbonia, la sfilata della Cavalcata sarda a Sassari, Foradada ad Alghero (davanti a Capo Caccia), il villaggio nuragico di Barumini e il carnevale di Mamoiada.

“La collezione Georanger è stata pensata per insegnare la geografia d’Italia ai bambini stimolando il loro spirito ecologico”, si legge in una nota. L’album è realizzato dalla De Agostini publishing. I in edicola dallo scorso 21 settembre. In totale sono 64 pagine con cinque speciali su flora e fauna, divise per ambienti. Quindi alpi, fiumi e laghi, boschi, macchia mediterranea e mari. “Attraverso la raccolta delle figure vengono individuare i comportamenti positivi da mettere in pratica per rispettare l’ambiente e riflettere sui problemi legati ai cambiamenti climatici”. L’album è rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni. C’è anche uno dedicato a enigmi, crucipuzzle, sudoku e geoquiz. Il progetto comprende una collaborazione con Legambiente a supporto della campagna ‘TartaLove’ sulla salvaguardia delle tartarughe marine Caretta Caretta che popolano il Mediterraneo.