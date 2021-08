Dopo un’altra giornata campale sul fronte degli incendi in Sardegna, con almeno sette roghi sui quali sono dovuti intervenire gli elicotteri della flotta del Corpo forestale regionale, scatta una nuova allerta arancione per le fiamme a Ferragosto. La pericolosità, che riguarda l’Oristanese, il Campidano di Cagliari, il Nuorese e il Goceano e il Monte Acuto, è “alta”. Considerate le condizioni l’attenzione è ora rinforzata perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.