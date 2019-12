Stava trasportando un pannello di legno, quando a causa del forte vento ha perso l’equilibrio è caduto a terra, battendo la testa. Un falegname di 56 anni è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, in fin di vita: L’incidente è accaduto sabato a Olbia, in via Umbria. L’artigiano stava spostando il pannello quando il vento lo scaraventato a terra. Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri. Il 56enne è stato trasportato all’ospedale di Olbia, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Inizialmente le sue condizioni non sembravano preoccupanti. Oggi il quadro clinico è precipitato e i medici hanno deciso l’immediato trasferimento al San Francesco di Nuoro. Sull’episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.