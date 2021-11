La Nuova Sardegna passa di mano: quotidiano va al gruppo Sae

La Nuova Sardegna cambia proprietà. Il quotidiano sassarese passa dal gruppo Gedi a Sae (Sapere Aude Editori Spa). A Torino è stato firmato un contratto preliminare di vendita che sarà perfezionata nei prossimi mesi. La notizia è stata resa nota con due distinti comunicati stampa.

“L’operazione – si legge in una nota dell’ormai ex editore – fa seguito alla cessione di quattro testate alla stessa Sae avvenuta nell’ottobre 2020. Gedi ritiene che la Nuova Sardegna possa aprire ora una nuova pagina della sua storia, costruendo il suo futuro a partire da solide basi. La concessionaria Manzoni continuerà a realizzare la raccolta pubblicitaria per la testata”.

Secondo alcune voci ufficiose, dietro la compravendita del giornale ci sarebbe una cordata di imprenditori che comprende l’immobiliarista e presidente della Camera di commercio, Maurizio De Pascale, e il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara. L’operazione sarebbe inoltre appoggiata anche dalla Fondazione di Sardegna.

Il Gruppo Sae aveva già acquisito sempre da Gedi le testate de Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara e come si legge in una nota “intende così proseguire nella sua strategia editoriale di investimento su autorevoli e storiche testate locali, nella ferma convinzione che l’editoria quotidiana di prossimità, cartacea e digitale, e il patrimonio professionale ed umano che essa porta con sé, siano il fondamentale presupposto di un ‘ritorno al futuro’ per l’intero sistema dell’informazione del nostro Paese”.