I tre alberi della nave scuola Vespucci si stagliano sulle acque azzurre di Costa Rei per la fortuna dei bagnanti che oggi hanno assistito all’insolito spettacolo. Partita da Civitavecchia, la meraviglia della Marina sta raggiungendo il porto di Cagliari ma si è fermata nelle splendide acque del sud-est sardo. Da due settimane il veliero ha lasciato la Liguria per cominciare il suo giro d’Italia e già ai primi di luglio la Vespucci aveva solcato il mare dell’arcipelago maddalenino (sotto, il video) per poi andare in Sicilia, nel Lazio e ora tornare in Sardegna. La regina del mare, classe ’31, potrà essere ammirata al porto di Cagliari col tricolore che illuminerà i suoi alberi.

Ecco il passaggio della Vespucci tra Sardegna e Caprera: