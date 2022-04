La lotteria solidale dell’Airc, estrazione il 13 settembre 2022. Ecco tutti i premi

Ha preso il via all’inizio di aprile la seconda edizione della lotteria provinciale ‘Metti in pista la solidarietà, iniziativa messa in campo dalla Fondazione Airc Ets Comitato Sardegna e finalizzata a raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori. Al costo di 2 euro e 50, sono in vendita 20mila biglietti.

Quattro i premi in palio: bicicletta elettrica Icone Allroad Marine black; bicicletta Mtb Cherri explorer 29 plus; monopattino elettrico e25; bicicletta 20 discov s 18v bia/azzurro. “I biglietti -spiegano dal Comitato Sardegna dell’Airc – si possono trovare presso la sede in via De Magistris 8 a Cagliari”. Oppure si possono acquistare nelle tante raccolte fatte col passaparola. Per ogni informazione contattare lo 070 664172 o la mail com.sardegna@airc.it. Sul sito www.airc.it verranno invece pubblicati i numeri dei biglietti vincenti.

“Fondazione Airc – è scritto ancora in una nota – mantiene il proprio impegno con la comunità scientifica oncologica sostenendo 741 progetti di ricerca, 93 borse di studio e 22 programmi speciali, per rendere il cancro sempre più curabile”. Nel 2022 l’Airc ha investito “136 milioni 645mila euro per sostenere oltre 5.000 ricercatori determinati a trovare le migliori soluzioni per la prevenzione del cancro, la diagnosi precoce e la cura di tutti i pazienti. Airc ha potuto mantenere e accrescere il proprio impegno grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni di sostenitori e al contributo di 20mila volontari”. Questi i numeri nazionali.

Sul fronte Sardegna, “sono stati deliberati 412.000 euro per il sostegno di due progetti di ricerca, uno all’Unità di Oncologia e Patologia molecolare dell’Università di Cagliari con il professor Amedeo Columbano. Il gruppo di ricerca studia i meccanismi molecolari che stanno alla base della trasformazione tumorale delle cellule del fegato”. L’altro progetto è stato attivato all’Università di Sassari con il professor Mario Sechi che si occupa di tumore del pancreas”.