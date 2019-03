Celebrare le conquiste politiche e sociali delle donne e porre l’attenzione sul tema delle discriminazioni e della parità di genere. In tutta l’Isola, oggi, si susseguono gli appuntamenti per sensibilizzare in particolare gli studenti e rendere omaggio al gentil sesso. Ecco una mappa delle iniziative in giro per l’Isola.

A Cagliari, apertura straordinaria dei musei civici (fino alle 20), per un giorno trasformati ne Il museo delle donne, un evento speciale con entrata a tariffa ridotta. Un’occasione per ripercorrere la Galleria comunale d’arte con uno sguardo tutto al femminile: dal recente allestimento di Maria Lai Opera sola al contributo di tutte le professioniste coinvolte nell’attività del museo. Tra le tante donne che parteciperanno, infatti, ci saranno anche le storiche dell’arte, le restauratrici, le esperte di gestione, amministrazione e comunicazione che ogni giorno lavorano all’interno del sistema museale e che accompagneranno il pubblico durante la serata. A festeggiare l’otto marzo con i musei civici ci sarà anche Carolina Melis, designer, illustratrice, video maker che riceverà il Premio Donna Sarda 2019 promosso dal Lioness Club. Melis presenterà il suo video Chi ama non taglia le ali, incentrato sul tema della violenza sulle donne.

Sempre a Cagliari, in occasione dei cento anni dall’assassinio di Rosa Luxemburg, l’associazione culturale italo tedesca e la cineteca sarda dedicano una serata alla figura straordinaria della rivoluzionaria polacca, naturalizzata tedesca, teorica del socialismo. Previsti gli interventi di Maria Pia Brancadori, insegnante di filosofia e di Antonello Zanda, direttore della cineteca sarda. Alle 20.30 sarà proiettato il film Rosa Luxemburg di Margarethe von Trotta.

A Quartu Sant’Elena, nell’aula consiliare del Comune, nell’ambito del progetto Educazione al rispetto e alle differenze di genere, a partire dalle 10.30 le studentesse e gli studenti del liceo Motzo presenteranno i lavori sul tema Storie di riscatto al femminile. Secondo i ragazzi, tra i nomi delle donne più influenti che hanno contribuito all’emancipazione femminile spiccano quelli di Grazia Deledda, Simone de Beauvoir, Catherine Johnson e Mary Quant. A dialogare con gli studenti, l’autrice del romanzo Il profumo della mimosa, Claudia Musio, il neodeputato Andrea Frailis e Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste. Prevista anche la presenza del sindaco, Stefano Delunas e delle assessore Elisabetta Cossu e Maria Lucia Baire.

Il Comune di Sant’Antioco festeggia con uno spettacolo teatrale dal titolo Unghie e crisi, una drammaturgia originale che nasce da una ricerca sul campo realizzata nell’hinterland di Cagliari sulla condizione lavorativa delle donne al tempo della crisi economica. L’appuntamento è nell’aula consiliare, a partire dalle 19, con ingresso libero. Regia e drammaturgia sono di Ilaria Nina Zedda, in scena le attrici Marta Proietti Orzella e Daniela Pulisci.

A Nuoro, l’iniziativa Un battito d’ali contro la violenza porta la firma di diverse associazioni. L’obiettivo è quello di dare supporto alle case rifugio che accolgono centinaia di donne e minori maltrattati. Da oggi e fino a Pasqua, duemila colombe saranno vendute al costo simbolico di dieci euro l’una, nei supermercati e nelle piazze del Nuorese, dell’Oristanese e della Gallura. “Il sostegno che arriva da questa colomba è prezioso per aiutare direttamente queste donne in difficoltà” ha commentato in una nota Luisanna Porcu, responsabile di Onda Rosa Nuoro e segretaria dell’associazione nazionale Di.re (Donne in rete).

Anche Porto San Paolo celebra la giornata con un’iniziativa sulla parità di genere dal titolo Festa della Donna, visioni e percorsi. Negli spazi della Casa delle farfalle di mare, al mattino, è previsto un incontro aperto agli allievi, insegnanti e genitori con letture sulla vita di donne che si sono distinte per il loro operato in campo artistico, scientifico, politico. Dal pomeriggio, le iniziative saranno aperte a tutta la popolazione. Prevista anche la proiezione del documentario Janas, storie di donne, telai e tesori, uno spunto per affrontare il tema dei saperi femminili nella cultura e nella società sarda tra passato e presente. (don.perc.)