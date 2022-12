La Focus si ribalta, donna incastrata nell’abitacolo: arrivano i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare dall’abitacolo una donna che questa mattina era al volante di un’auto che si è ribaltata sull‘ex Statale 131, in località Sa Cantonera a Sestu.

La chiamata di emergenza al 115 è arrivata alle 7.45. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo della sua Focus all’altezza di una rotatoria. Probabilmente nel tentativo di riportare in carreggiata la macchina, una brusca sterzata ha causato il ribaltamento. L’automobilista è stata poi caricata dal personale del 118 su un’ambulanza che, in codice giallo, l’ha trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.