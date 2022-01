La casa dello spaccio al Cep: tre arresti e una denuncia

Da tempo i Falchi della Squadra mobile di Cagliari stavano controllando il via vai intorno a una palazzina del Cep. In un appartamento di via Talete c’era un market della droga sempre aperto, gestito da una famiglia. Ieri pomeriggio gli agenti sono entrati in azione, assieme ai colleghi del reparto Prevenzione crimine Sardegna e di quello Cinofili della Questura di Oristano. Durante il blitz hanno incontrato un cliente che, dalle scale, ha dato l’allarme e per questo è stato denunciato per favoreggiamento. La polizia ha scoperto che un primo appartamento era destinato alla vendita e un secondo era stato adibito a laboratorio per preparare le dosi. In tutto sono stati ritrovati 30 grammi tra eroina e cocaina, assieme a quattromila euro in contanti. I giovani spacciatori avevano provato a far sparire parte della droga buttandola nel wc, ma i poliziotti l’hanno recuperata dalla rete fognaria: l’operazione si è conclusa con l’arresto di tre giovani, che hanno lasciato la casa dello spaccio al Cep per finire in carcere a Uta.