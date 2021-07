Prosegue la solidarietà del mondo delle campagna con la carovana dei ‘Pastori senza Bandiere’. “Ieri abbiamo consegnato foraggio a Cuglieri e ci siamo resi conto della gravità e dei danni che hanno subito le aziende – fa sapere uno dei portavoce degli allevatori ovini, Gianuario Falchi – parlando con i diretti interessati e ascoltando le voci e gli appelli che si sentono in giro le cose sono molto diverse: è vero che sta arrivando tantissimo foraggio da tutte le parti della Sardegna e che i centri di ammassi dei Comuni sono pieni ma è anche vero che ci sono aziende che possono fare direttamente il ritiro del foraggio perché da qui all’autunno sarà veramente molto dura per il bestiame“.

Falchi, inoltre si sofferma sul mondo istituzionale: “Certo che dopo aver visto quel disastro, sentire i politici in tv che si fanno i complimenti tra loro perché hanno evitato il morto è una cosa veramente assurda – attacca su Facebook – cari politici ancora una volta avete dimostrato che siete veramente lontani dalla realtà e distanti dalla gente e, se cosi non fosse, avreste dovuto mettere mano al portafogli con una piccola donazione del vostro stipendio invece di fare passerelle con la promessa che arriveranno presto gli indennizzi. Infine un grazie enorme all’assessora all’Agricoltura che è completamente sparita invece di essere in prima linea in questo dramma”, conclude.