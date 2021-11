Kinetika per le donne, ecco le iniziative contro la violenza

Kinetika Sardegna, operatore della sanità privata che fa capo al gruppo Korian, si schiera al fianco delle donne contro la violenza, di cui il 25 novembre si celebra la giornata internazionale, ma gli eventi sono allargati all’intera settimana, dal 22 al 28.

È in questo solco che si inseriscono anche le iniziative promosse nell’Isola dalla Kinetika, a cominciare dal ‘Meeting Interno donna‘ programmato per il 29 in collaborazione con il Comune di Assemini. Si tratta di un evento specifico dedicato alle più delicate tematiche femminili in una visione globale a 360°, dalla prevenzione delle principali patologie, passando per le fluttuazioni fisiologiche ormonali, alimentazione, stress, invecchiamento e gestione delle varie fasi della vita.

Il meeting di Assemini dedicato alle donne

Da Kinetika spiegano che l’appuntamento vuole essere anche un’occasione di sensibilizzazione e approfondimento in linea con il discorso della parità di genere. Ad Assemini, proprio per una precisa scelta di campo, intervengono solo donne. Il meeting diventerà una sorta di sintesi sulle manifestazioni della settimana dedicate alla violenza contro le donne, di qui la scelta di organizzare l’iniziativa il 29 novembre.

Il meeting si aprirà con i saluti della sindaca Sabrina Licheri e dalla assessora alle Politiche sociali, Cristina Margherita Ruggiu. Poi gli interventi delle mediche: la chirurga vascolare Flavia Urru; l’endocrinologa Deborah Fois; le reumatologhe Anna Zedda e Catia Anedda; la fisiatra Cristina Sanna. Ancora: le radiologhe Donatella Orrù ed Emanuela Lori; l’oncologa Alberta Stara; la chirurga estetica Antonella Balzano. Intervengono anche le psicologhe Claudia Lecis, Lorella Melis e Simona Seu, nonché la nutrizionista Maria Teresa Dessì.

Da ieri 22 novembre e sino al giorno 28, Kinetika è impegnata con l‘H-Open Week Onda, in collaborazione con la Fondazione Onda. L’obiettivo è supportare le donne vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti per chiedere aiuto e indirizzi a cui rivolgersi. Gli ospedali col bollini rosa e i centri antiviolenza offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinici e informativi, in presenza e a distanza, consulenze e colloqui.

L’open Week fa parte del progetto di sensibilizzazione ‘La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla‘, una campagna social promossa da Fondazione Onda e che ha come testimonial donne del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’innovazione e dello sport. Tutte insieme per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

Nelle cliniche di Kinetika Sardegna sarà itinerante la mostra fotografica ‘About women’, in programma dal 25 al 30 novembre. In esposizione immagine con didascalia dedicate al tema della violenza. La mostra vuole offrire stimoli creativi che valorizzino e ispirino la consapevolezza individuale per la salvaguardia della salute collettiva, intesa come benessere biopsichico e sociale. Il percorso tra immagini e parole è stato pensato anche per sensibilizzare l’opinione pubblica.