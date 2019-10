Sfrecciava sulla Sassari-Olbia a 188 chilometri orari, incurante dei limiti di velocità e delle norme di sicurezza. Un istruttore di scuola guida è stato individuato dalla Polstrada in servizio lungo la quattro corsie con il telelaser: gli agenti gli hanno inflitto una sanzione di 800 euro, sospeso la patente e decurtato 10 punti per avere superato di oltre 60 chilometri orari il limite consentito.

L’episodio è solo uno dei tanti riscontrati dalla Polizia stradale sulle strade del nord Sardegna, dove opera servendosi anche di apparecchiature specializzate, come il dispositivo denominato ‘Trucam‘, una telecamera speciale, che consente di individuare a distanza anche chi parla al telefono mentre guida o non indossa le cinture di sicurezza. Dall’inizio dell’anno gli agenti hanno elevato 664 sanzioni per eccesso di velocità e ritirato 497 patenti.