Partirà venerdì 14 maggio e si protrarrà per l’intero weekend la campagna di vaccinazione di massa programmata a La Maddalena, dove sono già state immunizzate più di 4mila persone, nell’ambito del progetto in atto su tutto il territorio nazionale per rendere le isole minori d’Italia Covid free in vista della stagione turistica. Al momento sono ancora in corso di definizione le modalità operative, ma il sopralluogo effettuato in mattinata da tutte le forze in campo ha permesso di confermare la disponibilità di due centri differenti: uno nella sede della Scuola per sottufficiali e l’altro nell’ex Arsenale. Al summit itinerante hanno partecipato il sindaco, Fabio Lai, il commissario dell’Ats, Massimo Temussi, il commissario dell’Assl di Olbia, Francesco Logias, il comandante dell’Esercito in Sardegna, generale Francesco Olla, e il comandante della Scuola sottufficiali, Mauro Panarello. “Diventeremo la prima isola sicura d’Italia prima dell’estate”, è stata la dichiarazione resa dal sindaco dopo aver appreso che la campagna in Sardegna sarebbe partita proprio da La Maddalena per poi fare tappa a Carloforte nell’isola di San Pietro e Sant’Antioco, comuni oggetto di un analogo sopralluogo avvenuto nel pomeriggio. Nel Sulcis la campagna è prevista il 21, 22 e 23 maggio.