Non ci sono margini perché la Sardegna passi in giallo con sette giorni di anticipo. Malgrado gli annunci populisti fatti dal presidente Christian Solinas e dall’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, l’Isola resta in arancione per un’altra settimana perché così prevede il Dpcm.

Ormai è chiara la strategia della Regione rispetto alle regole nazionali: la Giunta sarda prova ogni volta col vittimismo chiedendo deroghe mai ottenute dalle altre regioni. Del resto, se l’Isola passasse in giallo, si verrebbe a creare un precedente nazionale pericoloso perché le scelte sulle misure anti-Covid diventerebbero discrezionali.

La Sardegna è in arancione da una settimana e per il Dpcm attualmente in vigore, funziona così: il declassamento in una zona di rischio di altà può avvenire anche nell’arco di una settimana. Ma i dati in miglioramento vanno consolidati per quattordici giorni. Per tutelare al meglio la salute pubblica. Ecco perché la nostra Isola deve stare ancora in fascia arancione per un’altra settimana.

A confermare la permanenza della Sardegna in questa fascia, sono fonti vicine al ministro della Salute, Roberto Speranza. Nessun dubbio sul fatto i contagi siano calati e anche gli altri parametri stiano registrando un sensibile miglioramento, come certificato anche dalla Fondazione Gimbe. Il problema sardo sono i vaccini, semmai.

Se sull’assegnazione del colore ci saranno revisioni, questo potrà avvenire solo con una modifica del Dpcm. Quindi con una regola valida per tutti e non cucita addosso al caso della Sardegna. Perché il diritto non funziona così. Domani, in ogni caos, il verdetto definitivo nel consueto appuntamento del venerdì in cui Speranza firma le ordinanze.