Un malore accusato subito dopo aver fatto il bagno in mare, sulla spiaggia dell’Isola Rossa, nel nord Sardegna, è costato la vita a Francesco Petrarolo, turista laziale di 72 anni, originario di Cassino. Nel pomeriggio l’uomo si è rinfrescato con un tuffo in acqua, ma subito dopo si è accasciato sulla riva, dove è morto stroncato da un attacco cardiaco. A niente è servito il tempestivo intervento di un’equipe del 118 arrivata in spiaggia per soccorrerlo.