Iscrizioni a scuola, prorogata la finestra temporale sino al 31 gennaio

Viene posticipata la finestra temporale utile per iscriversi all’anno scolastico 2025-2026, inizialmente fissata dall’8 al 31 gennaio. Il ministero dell’Istruzione e del Merito. ha infatti annunciato che le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 21 gennaio 2025 alle 20 del 10 febbraio 2025″.

La decisione, a poco tempo dalla prevista scadenza e dopo gli open day di orientamento, ha colto di sorpresa moltissimi genitori. Il ministero ha però optato per uno slittamento in modo da consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e dare maggiore tempo alle famiglie per ponderare la scelta ponderata.

Non cambiano però le modalità di iscrizioni a scuola, con l’ordine d’arrivo che non conta ai fini dell’accettazione della domanda. Le iscrizioni online restano obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali mentre sono facoltative per le scuole paritarie.

Per individuare la scuola che meglio risponde alle proprie esigenze, sul sito ministeriale è disponibile Scuola in Chiaro, la piattaforma che fornisce schede informative sulle scuole di ogni ordine e grado e consente di mettere a confronto le varie offerte formative.