Si tinge di giallo la morte di un uomo di 39 anni sardo, originario di Villasor, che venerdì notte è deceduto dopo essere stato investito da un suv lungo la strada statale 16 a Castelfidardo in provincia di Ancona. La vittima si chiamava Sergio Meloni, da poco tempo viveva a Sirolo nelle Marche.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, camminava barcollando sulla strada buia quando è stato travolto un’auto, una Nissan Qashqai, condotta da un 28enne di Castelfidardo. Quest’ultimo avrebbe detto di non essersi accorto della presenza del pedone a causa dell’oscurità. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri. Poco prima altri automobilisti avevano riferito alle forze dell’ordine della presenza di un uomo, verosimilmente il 39enne poi investito, che camminava barcollando sulla Statale dicendo di essere riusciti a ‘schivarlo’.

Sulla vicenda però ci sono alcuni dubbi da chiarire. Come riporta Il Resto del Carlino, Meloni quando è stato investito indossava soltanto gli slip e una maglietta. Inoltre, sempre secondo quanto riferisce il quotidiano, il 39enne sardo nel pomeriggio di venerdì si sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con alcune ferite al volto e alla testa dicendo di essere caduto dalla bicicletta. Poi però l’uomo si sarebbe allontanato senza motivo dalla struttura facendo perdere le proprie tracce prima di conoscere l’esito degli esami. I carabinieri hanno avviato le ricerche ma al momento non sono state ritrovate biciclette abbandonate. Il pm di Ancona Irene Bilotta, ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio stradale, ha fatto sequestrare l’auto e disposto l’accertamento del medico legale sulla salma.