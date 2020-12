Fondazione Golinelli e Fondazione di Sardegna insieme nel progetto Utopia, la prima società di investimento semplice (Sis) in Italia nel settore delle Life Sciences. Il processo di formale autorizzazione è in corso alla Banca d’Italia. L’obiettivo di Utopia sarà quello di favorire gli investimenti nei progetti di ricerca ad alto tasso di crescita in ambito medico-scientifico.

“Utopia – spiegano le fondazioni – rappresenta un’opportunità unica per sostenere le start-up a più alto contenuto innovativo che stanno esplorando le nuove frontiere del settore”. Andrea Zanotti, presidente di Fondazione Golinelli, e Antonello Cabras, presidente di Fondazione di Sardegna, faranno entrambi parte della nuova società. Con loro anche Antonio Falcone, esperto del settore, anch’egli promotore dell’iniziativa.

“Fondazione di Sardegna conferma, con l’accordo con Fondazione Golinelli, la scelta strategica di investire nel venture capital, nell’innovazione e nella ricerca, come testimoniano la nostra collaborazione ormai ultra-decennale con le Università di Cagliari e di Sassari e la nascita della società dedicata all’innovazione Innois – afferma Cabras – La situazione che stiamo attraversando a livello globale ci spinge a investire ancora di più sulle Life Sciences, che rappresentano il settore con le maggiori prospettive di crescita futura. Lo facciamo con un partner prestigioso, che ha la peculiarità di nascere da una grande storia imprenditoriale, impegnandoci sia con Utopia per dare uno stimolo agli investimenti, sia con le attività di sostegno all’educazione e formazione, all’innovazione e alla imprenditorialità giovanile”.