Invasioni di cavallette nell’Isola, nuovo piano di prevenzione

Un piano di durata pluriennale per la prevenzione e il contrasto dell’invasione di cavallette. Quattro step previsti: il monitoraggio per l’individuazione delle aree infestate e la valutazione degli antagonisti naturali, un campionamento su aree pilota, un’attività di lotta con mezzi agronomici, fisici, chimici e biologici, infine il trasferimento delle conoscenze acquisite al personale tecnico degli enti regionali e la divulgazione ad amministrazioni locali, scuole, cittadini e operatori del settore agricolo. Il progetto è stato illustrato oggi a Ottana dagli assessori regionali all’Ambiente e all’Agricoltura, Gianni Lampis e Gabriella Murgia, durante un incontro con i sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno.

I due esponenti della Giunta hanno ricordato che da alcuni anni le coltivazioni in diverse zone della Sardegna centrale sono minacciate e gravemente danneggiate dall’invasione delle cavallette. Nelle scorse settimane la Giunta ha stanziato 800mila euro, di cui 300mila per la predisposizione del piano, mentre sono già stati inseriti in bilancio due milioni per i ristori alle aziende danneggiate. “L’agenzia Laore – ha spiegato l’assessora Murgia – ha rilevato la presenza di questo insetto principalmente nella provincia di Nuoro, ma il problema si sta diffondendo anche verso sud, nell’Oristanese”. In ogni caso, ha chiarito, “la Regione si è già adoperata per venire incontro alle richieste arrivate dai territori. Stiamo procedendo con il progetto di prevenzione e contemporaneamente provvederemo ai ristori agli agricoltori danneggiati”.