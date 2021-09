Momenti di paura per una di 53 anni che ha rischiato di rimanere intrappolata nel garage sommerso dall’acqua. È accaduto a Sassari e, come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, è stato il coraggio di tre persone a evitare che la donna annegasse nel magazzino della sua abitazione. La città è stata colpita da un violento acquazzone venerdì scorso e diverse zone sono state messe a dura prova dalla furia dell’acqua. La donna è scesa in garage e ha chiuso il portellone dietro le spalle quando improvvisamente la stanza è stata sommersa dall’acqua che impediva di tornare indietro e riaprire. I tre vicini di casa sono stati allarmati dalle urla della donna e con l’aiuto di un piccone e con l’acqua alla vita sono riusciti ad aprire l’inferriata.