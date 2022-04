Intimidazione a Sestu, bottiglia incendiaria nel cortile di un anziano

Intimidazione ai danni di un pensionato di 80 anni a Sestu. Qualcuno ha lanciato nel cortile della sua abitazione in via della Croce una bottiglietta di plastica piena di alcol e all’interno della quale era sta inserita della stoffa per farla sembrare una molotov.

Agganciato alla stoffa cera anche un bigliettino con scritto: “La prossima volta buum”. L’anziano, trovata la bottiglia, ha subito chiamato il 112 e in via della Croce sono arrivati i carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

L’anziano, che prima di andare in pensione lavorava come gommista, non riesce a spiegarsi le ragioni dell’intimidazione. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’intimidazione.