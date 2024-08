Intimidazione a Galtellì, bombola con innesco all’interno della Casa dello sport

Intimidazione a Galtellì, qualcuno ha tentato di far esplodere una bombola all’interno della Casa dello sport, ma per fortuna la bombola non è esplosa. A denunciare l’episodio è stato lo stesso primo cittadino, Franco Solinas che pubblica anche una foto dell’intervento dei vigili del fuoco.

“Con grande preoccupazione, delusione e incredulità vi informiamo che questa notte, alle 4:45, mentre si chiudevano i festeggiamenti della Festa nel Borgo, che anche quest’anno ha visto una importante presenza di visitatori, è stato compiuto un atto gravissimo ai danni della nostra comunità – scrive il sindaco su Facebook -. All’interno della Casa dello sport, attuale sede delle associazioni sportive, è stata inserita una bombola con innesco nel tentativo di farla esplodere e distruggere la struttura. Soltanto la sorte ha evitato che all’ingresso in sede del gruppo di dirigenti e collaboratori dell’Asd Tuttavista, che in quel momento stavano riportando l’attrezzatura utilizzata per l’allestimento e l’organizzazione dello stand, non si è innescata una potente esplosione che avrebbe causato danni importanti alla struttura e messo seriamente a rischio la vita delle persone presenti”.

Il sindaco condanna “con determinazione e fermezza questo codardo tentativo di intimidazione e danneggiamento di una struttura pubblica, patrimonio di tutti noi – si legge sul social network – Gesti come questo non solo tentano di colpire probabilmente un’associazione che ha raggiunto in questi anni traguardi sportivi e sociali importanti, ma danneggiano profondamente l’immagine di Galtellì e il senso di sicurezza e comunità che tutti noi abbiamo costruito con fatica e impegno. La nostra risposta sarà decisa: continueremo a sostenere e a proteggere le nostre realtà associative e i nostri spazi pubblici, con tutto l’impegno e i mezzi a disposizione e non permetteremo assolutamente che simili atti intimidatori mettano in discussione i valori su cui si fonda la nostra comunità”.

Il primo cittadino annuncia: “Chiederemo alle forze dell’ordine, al Prefetto, alla politica e a chi di dovere uno straordinario impegno nei controlli preventivi e nella lotta al crimine – evidenzia -, perché il gesto di stanotte è solo l’ultimo di una serie di episodi che nell’ultimo periodo stanno colpendo anche privati cittadini. Invito tutti i cittadini e le numerose associazioni a rimanere uniti e a condannare con forza ogni forma di violenza e vandalismo. È solo insieme che possiamo difendere ciò che abbiamo costruito e garantire un futuro sereno e sicuro per tutti”.

“Galtellì non tollera e non tollererà mai atti di violenza e intimidazione – ribadisce -. Galtellì non è questo e con forza dobbiamo essere uniti per isolare questi vili gesti che minano la stabilità di una comunità che ha dimostrato di voler crescere”.