Interruzione energia elettrica, chiusi i licei Eleonora D’Arborea e Dettori a Cagliari

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, su richiesta dei dirigenti scolastici, ha ordinato la chiusura per domani, lunedì 20 gennaio ,della sede di via Cugia del Liceo “Dettori” e della sede di via Amat – via Palomba del Liceo “Eleonora D’Arborea” per la prevista interruzione dell’energia elettrica nella zona degli istituti

Il provvedimento di chiusura è stato adottato per la prevista interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nella zona delle due scuole a causa dei lavori di manutenzione alla rete programmati da e-distribuzione per il 20 gennaio.

Tale situazione rende impossibile, riferiscono i Dirigenti scolastici, garantire gli standard di sicurezza minimi negli istituti scolastici nella zona degli interventi per l’assenza di illuminazione e riscaldamento oltre che il funzionamento di tutte le apparecchiature elettroniche a servizio della gestione dell’emergenza della didattica e degli uffici amministrativi.