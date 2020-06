ContaminationLab dell’Università di Cagliari capofila nazionale della sfida, Italian CLab network, che coinvolgerà ventuno atenei in tutta Italia. Si apre oggi sul sito www.clabitalia.it e si chiude il 19 giugno il contest nazionale dedicato ai CLab impegnati negli atenei italiani. In cima al gruppo il CLab UniCa. Il bersaglio? “Identificare le migliori idee di business e dare visibilità alle idee dei ragazzi in un momento di crisi dato dalla pandemia globale di Covid-19. Partire da Bergamo, il luogo più colpito da questa terribile pandemia, è un segnale di rinascita e speranza. I progetti condotti dai giovani di tutta Italia rappresentano non solo le eccellenze dei nostri atenei ma un messaggio di collaborazione tra le Università italiane e soprattutto – spiega la professoressa Maria Chiara Di Guardo, responsabile scientifico del CLab Unica – un richiamo positivo per gli imprenditori attuali e futuri del nostro Paese”.

Il format dà la possibilità ai giovani imprenditori di raccontare la propria idea a un pubblico nazionale con un sistema di trasmissione e valutazione dei video dei concorrenti online. I tre lavori che il 19 giugno avranno conseguito il maggior numero di votazioni verranno proclamati in occasione dell’evento nazionale dell’Italian Clab Network, che si terrà online sul sito www.clabitalia.it, il 22 giugno alle 17.30. I tre progetti maggiormente votati saranno presentati in live streaming e verranno valutati da una giuria tecnica composta dai referenti dei ventidue CLab, da investitori e giornalisti. Al via le Università di Cagliari, Trento, Catania, della Calabria, Mediterranea di Reggio Calabria, Politecnica delle Marche, Politecnico di Bari, Brescia, del Salento, Palermo, Ca’ Foscari Venezia, Modena e Reggio Emilia, Pisa, Politecnico Torino, Bergamo, della Basilicata, Parthenope di Napoli, Teramo, Padova-Verona, Urbino e Trieste. L’evento nazionale dell’Italian Clab Network si svolgerà in occasione della finale della #07Edizione del Clab Unica in collaborazione con Innois, nuova iniziativa della Fondazione di Sardegna nel campo dell’innovazione.