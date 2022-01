Infermiere aggredito in ospedale, denunciato un commerciante 31enne

La polizia ha dato un nome e un volto al responsabile dell’aggressione ai danni di un infermiere avvenuta il 2 gennaio scorso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu a Cagliari. Denunciato per violenza, lesioni e minacce un commerciante 31enne di Cagliari. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, era andato al pronto soccorso per far visitare la figlia minorenne, con lui c’era anche la moglie.

Durante l’attesa, senza un’apparente ragione, si è scagliato contro l’infermiere, che in quel momento stava parlando al telefono proprio con il reparto di Pediatria per chiedere un consulto medico per la bambina, colpendolo con alcuni schiaffi e facendogli cadere il telefono a terra. Ma non solo. Il 31enne, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, ha anche minacciato la guardia giurata in servizio al pronto soccorso, intervenuta per bloccarlo.