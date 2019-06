Sono almeno due i filoni di indagine aperti dalla Procura di Cagliari sull’uso dei fondi regionali destinati all’Aias: una si concentra sulla gestione dei soldi pubblici da parte dell’associazione che dà assistenza ai disabili, l’altra sul pagamento dei crediti che l’Aias vanta nei confronti della Regione e per i quali denuncia forti ritardi. Il pm Andrea Vacca, che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, ha sentito come testimoni il direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano, e l’ex assessore alla Sanità, Luigi Arru.

Al centro dei colloqui, secondo quanto si è appreso, i rapporti e i contatti tra la Regione e la Fondazione Randazzo, che gestisce l’Aias, in particolare le contestazioni che la stessa Regione muove all’associazione. La convocazione dei testi in Procura arriva a due mesi dal blitz della Guardia di finanza nella sede principale dell’Aias, in viale Poetto: in quell’occasione le Fiamme gialle acquisirono interi faldoni di documenti.