Incidenti stradali, Villacidro piange due morti: paese in lutto

Villacidro il giorno dopo Natale è una paese in lutto. Sono entrambe del paese del Sud Sardegna le vittime dei due incidenti mortali avvenuti nella giornata di ieri. Si tratta di Abramo Amedeo Secchi di 48 anni e del 23enne Omar Carta.

Il primo è morto dopo essere uscito fuori strada con la sua auto lungo la Provinciale 2 a Villasor mentre il secondo è deceduto nel rettilineo che collega Samassi a Villacidro.

Oggi il sindaco Federico Sollai ha annunciato il lutto cittadino per la giornata di domani: “Oggi è un giorno particolarmente triste per la comunità villacidrese, purtroppo due giovani ragazzi, Omar e Amedeo, sono tragicamente venuti a mancare nel giorno di Natale. È profondo il dolore di tutti noi e per questo domani, a nome dell’intero Consiglio comunale e della Giunta, come sindaco proclamerò il lutto cittadino per manifestare ai familiari il cordoglio dell’intera comunità Villacidrese”.