Si chiamava Alessandro Brughitta e avrebbe compiuto 48 anni a luglio la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi in via Nervi, nella zona industriale di Elmas. Brughitta che viveva a Sestu, viaggiava sul suo scooter quando si è scontrato con una macchina. A causa dell’impatto Brughitta è caduto dal motociclo ed è deceduto, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. È stato infatti il medico presente su una delle due ambulanze che sono arrivate in soccorso a constatare il decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e la Polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.