Incidente sul lavoro in un cantiere edile, muore un 43enne a Olbia

Incidente sul lavoro a Olbia, in un cantiere edile in via Londra: un uomo di 43 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – un cittadino di nazionalità kosovara, Baskim Bitichi – si era recato in cantiere per parlare coi colleghi. Era in malattia da due mesi a causa di un infortunio.

L’uomo sarebbe salito su un ponteggio e avrebbe perso l’equilibrio, precipitando da una altezza di dieci metri. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto. Sembra che anche i colleghi in quel momento non fossero al lavoro, ma comunque nel cantiere. I lavori sono dell’impresa Gimmy Edil costruzioni ristrutturazioni mentre l’impresa esecutrice è la Plintos S.r.l.