Incidente mortale questo pomeriggio sulla Statale 125, ‘Orientale sarda’ al chilometro 199 all’altezza di Dorgali in provincia di Nuoro. Secondo quanto riporta l’Anas, l’incidente ha coinvolto una moto e nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di aggiornamento, è morto chi viaggiava sul due ruote. Il traffico in direzione Palau è fortemente rallentato e nel posto in cui è avvenuto l’incidente sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

notizia in aggiornamento