E’ di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei, all’altezza del distributore vicino al bivio per Mamoiada. Tutti i feriti sono stati trasportati dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro. Intorno alle 18 una Focus proveniente da Mamoiada, che ha svoltato verso il distributore, è stata investita in pieno da un furgone Volkswagen in fase di sorpasso. Nell’impatto sono rimasti feriti gli occupanti di entrambi i mezzi: due persone di Nuoro e l’autista della Focus di Mamoiada. Quest’ultimo è in condizioni più gravi, ma non corre pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Nuoro che ha effettuato i rilievi per accertare eventuali responsabilità.