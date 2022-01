Incidente stradale a Dualchi: un morto, grave un’altra persona

Una persona ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto alle sette e mezza lungo la provinciale 33 nei pressi di Dualchi nel Nuorese. Un’altra persona risulta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer.

Secondo una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente e un uomo, l’autista di una delle due auto di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto, mentre una donna che guidava l’altra auto è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, che però non ce l’ha fatta. La donna, invece, è stata trasportata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale di Sassari.

IN AGGIORNAMENTO