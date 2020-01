È morto Enrico Spiga, il 39enne di Selargius rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la statale 387. I genitori del ragazzo hanno dato il consenso per la donazione degli organi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13. La Opel Corsa con a bordo Enrico Spiga e il fratello di 37 anni stava percorrendo la statale quando, per cause non ancora accertate, si è scontrata con un pulmino condotto da un 29enne. L’impatto è stato violentissimo. Enrico Spiga è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo della Opel Corsa.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale. I medici si sono subito resi conto delle gravi condizioni in cui versava il 39enne. Hanno chiesto l’intervento dell’Elisoccorso che lo ha trasportato in coma al Brotzu. Purtroppo oggi pomeriggio è deceduto. Feriti nell’incidente, in maniera più lieve, anche il fratello e il conducente del pulmino.