Due persone soccorse e portate in ospedale per le inalazioni del fumo di un incendio che si è sviluppato all’interno della loro abitazione. È il bilancio dell’intervento dei vigili del fuoco questa mattina a San Sperate. Allertati da una chiamata al numero di emergenza sono intervenuti in via Deecimo per il rogo in una casa.

Le squadre hanno operato per lo spegnimento e la messa in sicurezza della struttura e dell’area esterna circostante. Al termine delle operazioni di spegnimento bonifica e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.