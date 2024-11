Incendio in abitazione a Bosa: ustionato il figlio, intossicata la madre. Fiamme anche in una casa a Sestu

Un incendio nella notte a Bosa ha coinvolto una donna 69enne e il figlio di 44 anni, che ha subìto leggere ustioni nel tentativo di fermare il rogo. La madre invece è rimasta intossicata. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Macomer e Cuglieri sono intervenute alle 21,30 per domare le fiamme divampate all’interno di una camera da letto dell’appartamento, al secondo piano di una palazzina residenziale.

Una squadra è immediatamente intervenuta per portare fuori le due persone. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118 . Quindi le due squadre hanno spento l’incendio all’interno della camera da letto per evitare l’estensione del rogo. L’ intervento è durato alcune ore per via delle altissime temperature. Sul posto sono giunti anche la polizia e i carabinieri di Macomer.

Un altro incendio si è sviluppato durante la notte anche in una casa a Sestu. Nessuno è rimasto ferito ma i vigili del fuoco hanno lavorato quattro ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.