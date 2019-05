“In Sardegna ci sarà un lieve aumento del personale e, nel giro di un anno e mezzo, anche l’apertura di due distaccamenti”. Lo ha annunciato all’Ansa il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo, a margine del seminario sulla prevenzione incendi, organizzato a Cagliari dall’Ordine dei periti industriali. “C’è stato un afflusso di nuovi uomini a livello nazionale – ha precisato il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – una parte di questi verrà in Sardegna. Tutti i piccoli distaccamenti, comunque, cresceranno di categoria e aumenterà di conseguenza il numero di componenti dei vigili del fuoco e delle squadre. A livello nazionale l’aumento è di circa il dieci per cento”.

Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha poi spiegato che “il 10 per cento degli incendi a livello italiano riguardano i rifiuti”. “Il dato ci fa un poco preoccupare ma allo stesso tempo ci attrezziamo per fornire il nostro consueto servizio alla popolazione – ha spiegato -, il legislatore ha puntato i riflettori su questo problema come su tanti altri con le novità introdotte nel ‘Codice di prevenzione incendi’. Noi siamo pronti a intervenire sia sul fronte della prevenzione che nella parte che riguarda il coinvolgimento della popolazione qualora dovesse essere soggetta a problemi derivanti dai fumi degli incendi di rifiuti”.

Al centro dell’incontro un’analisi delle novità introdotte dal codice di prevenzione incendi e la regolamentazione antincendio all’interno di ospedali, scuole, impianti di trattamento rifiuti e di stoccaggio di Gas naturale. “Con il nuovo codice di prevenzione incendi, uguale per tutti i comandi dei vigili del fuoco d’Italia, indirizziamo la prevenzione verso una uniformità nell’applicazione – ha evidenziato ancora Dattilo – si introduce il criterio della proporzionalità dell’azione regolatoria: cioè a rischi bassi misure basse, a rischi alti misure alte”. Sul fronte degli incendi boschivi il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lancia un appello alla popolazione. “Come tutti gli incedi all’inizio sono di piccole dimensioni – ha detto – quindi bisogna sollecitare una segnalazione tempestiva dei roghi che può facilitare l’intervento”.