Sono otto gli incendi divampati oggi in Sardegna, per quattro di questi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei. Complessivamente sono andati in fumo oltre venti ettari di territorio, quasi tutti nel nord dell’Isola.

Tra i roghi più devastanti quello di Sassari, dove le fiamme hanno percorso 10 ettari di eucalipti e incolti in località Monte S’Aliderru: qui sono intervenuti tre elicotteri dalle basi di Bosa, Alà dei Sardi e Limbara.

Altri dieci ettari di pascolo e incolto sono stati bruciati ad Alghero vicino alla Cantoniera Rudas: in volo gli elicotteri di Anela e Alà dei Sardi. Sono andati in fumo tremila metri quadri di bosco di sughero e pascolo cespugliato a Calangianus, dove oltre alle squadre a terra, ha operato un elicottero. Fiamme anche a Pattada (Nuoro) con l’intervento, tuttora in corso, di due mezzi aerei della flotta regionale.