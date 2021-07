“Questo gruppo è a completa disposizione di chi ha bisogno nelle zone del disastro e chi vuole mandare aiuti: la cosa più importante è capire chi e di cosa hanno bisogno e che tutto quello che verrà dato arrivi a chi ha veramente subito danni”.

Così sul gruppo Facebook “pastori di Sardegna” la solidarietà dei lavoratori delle campagne dell’Isola. A lanciare un appello uno dei portavoce dei pastori che portano avanti la battaglia per il prezzo del latte ovino, Gianuario Falchi. “Penso che da sempre almeno in questi momenti il popolo sardo si è sempre distinto e si è saputo muovere subito e credo che lo farà anche stavolta. Siamo a disposizione per tutto – scrive – Questo mi sembra uno dei momenti peggiori per la nostra isola e come sempre si dovrà rialzare da sola. Vedo la solidarietà di qualche politico che si prepara a scendere in campo con le solite passerelle: non è di questo che ha bisogno oggi la Sardegna ma che si metta la mano al portafogli e si agisca immediatamente”.