Potrebbero essere gli autori di numerosi incendi che hanno mandato in fumo ettari di boschi e campagne nel sud della Sardegna le tre persone arrestate oggi dal Corpo forestale: sono tutte persone residenti nell’area compresa tra Sarroch, Villa San Pietro e Pula. I piromani sono stati individuati dopo una vasta operazione e decine di perquisizioni alla ricerca di armi per la caccia di frodo e di materiale utilizzato per appiccare gli incendi.

Due di loro erano pronti a vendicarsi degli agenti del Corpo forestale che stavano indagando, sino al punto di fare anche del male. L’operazione, che fa parte di un’inchiesta del sostituto procuratore di Cagliari, Alessandro Pili, su una serie di incendi dolosi di quest’estate e degli anni precedenti, ha permesso di risalire ad alcuni personaggi legati al mondo del bracconaggio. Secondo gli inquirenti sarebbero responsabili di diversi incendi appiccati in provincia di Cagliari. Le ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e due ai domiciliari, sono state firmate dal Gip, Giuseppe Pintori.

I provvedimenti restrittivi sono stati richiesti con urgenza proprio per paura che gli arrestati potessero mettere in atto i loro propositi contro gli agenti del Corpo forestale. Sono otto in totale le persone indagate. Le indagini si sono concentrate su cinque roghi avvenuti sia nel corso di questa stagione che negli anni scorsi nella zona di Pula, Sarroch e Villa San Pietro. Gli arrestati sono anche accusati di aver costruito alcune armi illegali: i micidiali tubi-fucile che vengono nascosti tra i cespugli per uccidere gli animali.