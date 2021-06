Sono stati ventinove gli incendi divampati oggi in Sardegna, in otto occasioni per domare le fiamme che hanno divorato 35 ettari di territorio si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

La situazione più difficile si è vissuta nelle campagne di Serramanna nella località Cantoniera Masainas dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 18 ettari di stoppie, incolti e Eucaliptus. Sei gli ettari bruciati a Gergei in località Bau Triga mentre a Carbonia in località Campu Frassolis sono andati in fumo altri cinque ettari di terra. Tre focolai si sono sviluppati a Noragugume in un’area di cinque ettari. L’intervento degli elicotteri si è reso necessario anche a Calangianus. Altri incendi a Fonni e Orotelli.

