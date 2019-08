Sono già due i roghi divampati in mattinata in Sardegna che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, nel giorno in cui la Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi. Il primo è scoppiato nelle campagne di Castelsardo, in località Manunta.

Le squadre a terra stanno lavorando per arginare il fuoco con l’aiuto delle bombe d’acqua lanciate da due elicotteri. Il secondo rogo invece è divampato a Serri, nel sud Sardegna. Inizialmente era stato richiesto l’intervento di un solo mezzo aereo, poi però l’entità dell’incendio ha costretto il centro operativo ad inviare altre due elicotteri, tra cui il super Puma.