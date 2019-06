Due incendi si sono sviluppati nel primo pomeriggio in Barbagia: uno alle porte di Nuoro e l’altro in agro di Olzai. In città l’allarme è scattato intorno alle 15.30, qui le fiamme si sono propagate in località “Su Berrinau”, in prossimità della Statale 129, dove sono andati in fumo seimila metri quadri di pascolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Comando della stazione forestale di Nuoro, i Vigili del fuoco e una squadra di Forestas. L’altro incendio invece è divampato in località “Laro”, nelle campagne di Olzai, e ha divorato un tratto di bosco. Per domare il rogo sono intervenuti due elicotteri di Sorgono e Farcana. mentre gli agenti forestali del Comando di Gavoi hanno operato per lo spegnimento a terra, in collaborazione con il personale di Forestas.