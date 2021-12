Incastrato sotto un mezzo meccanico: grave un operaio 60enne

Un operaio di 60 anni è rimasto incastrato per diverse ore sotto un mezzo meccanico prima di essere soccorso e trasportato d’urgenza con l’elicossocorso del 118 all’ospedale di Cagliari. È accaduto a Monte Attu, a Tortolì, dove l’uomo stava lavorando con un mezzo per la movimentazione terra per la costruzione di una casa in un lotto privato.

L’operaio, che ha subito un trauma all’addome, è in gravi condizioni ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’ allarme è stato dato intorno alle 10. Per estrarlo dalla morsa del mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.