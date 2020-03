Sono circa 300 le auto delle forze dell’ordine sanificate gratuitamente in Sardegna dai carrozzieri che aderiscono a Federcarrozzieri e appartengono al circuito ‘Mio carrozziere’. L’iniziativa è stata avviata in tutta Italia. “In questo momento di emergenza sanitaria, rispettiamo la chiusura del servizio e limitiamo la nostra operatività alle sole emergenze – spiega Federcarrozzieri – Abbiamo però ritenuto opportuno offrire un nostro contributo gratuito a chi lavora per tutti: la sanificazione con l’ozono, dell’abitacolo delle auto, dei mezzi di trasporto”. In Sardegna le carrozzerie che hanno già aderito all’iniziativa sono cinque e si trovano a Cagliari, Sorso, Olbia, Oristano e Bolotana.

“Abbiamo offerto il nostro contributo ai corpi di polizia locale, dello Stato, ai carabinieri, alla Protezione civile – spiega Federcarrozzieri – Abbiamo aiutato tassisti e associazioni di malati e disabili, sanificando gli abitacoli ed i condotti d’aria con l’ozono. Non possiamo garantire la certificazione del servizio contro il Covid-19 perché a oggi, non si hanno prove scientifiche che avvallino l’ozono come trattamento debellante. Tuttavia, data la vicinanza del Covid-19 ai genomi della Sars sui cui la scienza ha dimostrato che l’ozono può essere risolutivo, auspichiamo sia un trattamento se non decisivo certamente non nocivo”. Sono 1.200 in tutto il territorio nazionale i mezzi sanificati dalle 41 carrozzerie che hanno aderito all’iniziativa. “Vogliamo informare i cittadini e le amministrazioni che avessero bisogno del nostro aiuto, che la rete dei carrozzieri indipendenti di Federcarrozzieri-Mio carrozziere è attiva e operativa e ci possono contattare inviando una mail a info@federcarrozzieri.it“.