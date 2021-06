“Anche quest’anno, per la campagna antincendio, verrà schierata in Sardegna la flotta aerea dello Stato che concorre, insieme a quella regionale, alla lotta contro gli incendi boschivi. L’integrazione tra le due flotte consente la copertura dell’intero territorio regionale con tempi di intervento molto brevi, garantendo ottimi risultati in difesa dell’ambiente e dei sardi”.

Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, annunciando lo schieramento nell’aeroporto di Olbia dei ‘Canadair CL 415′, che garantiscono una capacità di carico di 6.000 litri d’acqua con un’autonomia di 2.400 km. “Nella nostra Isola – ha aggiunto Solinas – ogni estate si ripropone l’emergenza incendi, ma la macchina regionale, grazie anche alla capacità di donne e uomini che si dedicano all’antincendio, migliora anno dopo anno, riuscendo a limitare i danni al patrimonio ambientale, ai beni e alle persone. Perciò, è indispensabile dotarsi dei mezzi necessari, tra cui, appunto, un’adeguata flotta aerea”.

La flotta statale sarà schierata a partire dal 15 giugno fino al 30 settembre: fino al 30 giugno ci sarà un solo Canadair, mentre a luglio e agosto saranno tre gli aerei disponibili. A settembre la flotta presente a Olbia si ridurrà prima a due unità e successivamente a una. Inoltre, sarà disponibile anche un elicottero dell’Esercito all’aeroporto di Elmas. Gli elicotteri della flotta regionale sono operativi dal 15 maggio e sono schierati nelle basi di Fenosu (Ecureuil e Airbus), Bosa, Marganai, Pula e Villasalto, San Cosimo, Sorgono e Farcana, Limbara, Alà dei Sardi e Anela.