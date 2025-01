In Sardegna arriva la neve, l’avviso della Protezione civile per oggi e domani

Il calo delle temperature per l’aria fredda di origine artica verso il Mediterraneo era atteso. E la neve è in arrivo. Meglio limitare gli spostamenti in auto: dalle 18 di oggi sino alla mezzanotte di domani, lunedì 13 gennaio, si prevede un peggioramento del meteo.

La Protezione civile ha diramato il bollettino di condimeteo avverse: le precipitazioni che potranno essere “a carattere nevoso a partire dagli 800-900 metri nel pomeriggio odierno, in calo di quota fino a 600 metri a partire dalle prime ore di domani. non si escludono locali sconfinamenti sui settori interni dell’area nord-occidentale”.

Alla popolazione si consiglia massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale. Si invita a guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade e a non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.



La Protezione civile ricorda che lungo la strada statale 131 dal km 137+900 al km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati.