Il virus che sta circolando in Gallura nella troupe al lavoro tra Trinità d’Agultu e l’Isola Rossa durante le riprese della Sirenetta è la variante Delta del Covid. Lo ha stabilito il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedliero-universitaria di Sassari, a cui è stato affidato il compito di sequenziare il focolaio.

Al momento i casi di Delta sono 15. Di questi, 14 sono avvenuti tra le persone della troupe Disney, un altro contagio riguarda invece una persona arrivata dall’estero. Il laboratorio diretto dal professor Salvatore Rubino ha avviato un’analoga indagine tramite sequenziamento anche per tre contagi per cui si sospetta la varitante brasiliana.

Venerdì scorso c’è stato lo screening sull’intera popolazione di Trinità, ma nessun caso rilevato tra i 450 residenti sottoposti a tampone. in ogni caso nel paese della Gallura era scattato il coprifuoco e soprattutto il divieto di spostarsi dal Comune dalle 23.20 alle 5 della mattina. Così sino al 27 giugno. In quarantena sono tate messe cento persone.

A Trinità i focolai erano due: quello più significativo, con oltre 15 positivi sui 26 censiti, censiti ed era

stato rilevato nell’albergo dell’Isola Rossa in cui soggiorna la troupe Disney (per le riprese è scattato lo stop); il secondo focolaio si era sviluppato in un locale pubblico frequentato dalla troupe per colazione: le persone coinvolte erano nove. Altri 2 positivi erano stati registrati a Palau: una donna e il compagno, che opera in una

agenzia di autonoleggio che esegue i servizi di trasporto sempre per conto della troupe Disney.