No alla proposta di menù dei pasti take away agli universitari in attesa della riapertura in sicurezza delle mense per adempimenti alle norme di prevenzione Covid. La protesta degli studenti diventa anche una rimostranza formale al presidente dell’Ersu e al Cda firmata dal consigliere d’amministrazione, Gianluigi Piras. Menù nel mirino: “Oltre a violare le basilari condizioni per una sana alimentazione – denuncia Piras – risulta a tratti offensiva del buon senso, dei diritti degli studenti, della qualità e della proporzionalità al valore medio dei singoli pasti da sempre forniti dalle mense universitarie in capo all’Ersu di Cagliari”. Piras chiede la sospensione immediata della proposta in attesa di un incontro urgente del Cda.